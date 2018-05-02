Список персон

Колесова Анастасия Николаевна

Гос. ведомства, Финансы, Банки
Колесова Анастасия Николаевна

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель правления АО «Татсоцбанк»

Родилась 19 сентября 1984 года в Казани.

Образование:

2006 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «банковское дело» )

Трудовая деятельность:

2005 — 2007 гг. — инженер по организации труда и заработной плате завода «Элекон», начальник аналитической группы, заместитель гендиректора по экономике, реформированию и фондовому рынку.
2007 — 2010 гг. — генеральный директор ОАО «Завод Элекон».
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва, член комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию и аграрным вопросам.
С июля 2010 г. — президент ЗАО «Банк социального развития Татарстана „Татсоцбанк“.
С августа 2010 г. — председатель правления АО „Татсоцбанк“.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Чернышевского, д. 18/23
  • Телефон: (843) 299-11-11
  • Email: tsb@tatsotsbank.ru
  • Сайт: www.tatsotsbank.ru

Дата последнего обновления: 02.05.2018

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