Издатель медиа «Батенька, да вы трансформер» объявил о закрытии

Издательский дом «Мамихлапинатана» (куда входят медиа «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad) объявил о расформировании своего ИД из-за возникших финансовых проблем. Об этом говорится в сообщении издательского дома, опубликованного на Facebook.

У издательского дома остались долги перед подрядчиками, авторами издании. Судебные приставы пытаются взыскать с компаний издательского дома неуплаченные налоги на сумму 36 миллионов рублей, выяснили «Открытые медиа» на базе данных ФССП и ФНС.

Фото: скриншот сайта

«Без эмоций — к выводам. Мы допустили ошибку в бизнес-модели. Мы верили в то, что можно в рамках единого ИД делать и рекламное агентство, и независимые медиа, и просветительские некоммерческие проекты. Раньше мы не замечали такого явного внутреннего противоречия. Рынок нам очень доходчиво все объяснил. С финансовой точки зрения, рентабельности агентского бизнеса не хватает для покрытия расходов собственных просветительских проектов», — говорится в сообщении.

Издательский дом, созданный в 2017 году, прекратит свое существование, а четыре компании — самиздат «Батенька, да вы трансформер» и подкаст-студия, агентство бренд-журналистики Artel.Media, издательство «Носорог» и новостной портал Breaking Mad продолжат работу как обособленные структуры.

Татьяна Леухина