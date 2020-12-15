Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии
Во вторник российская соцсеть «ВКонтакте» провела масштабное обновление дизайна. Десктопная версия сайта поменяла свой внешний вид уже для всех пользователей.
«Иконки стали заметнее и лаконичнее, а шапка сайта сменила синий цвет на белый — на ней ярко выделяется новый логотип», — пишет пресс-служба соцсети.
Однако некоторые пользователи обвинили «ВКонтакте» в попытке снова подстроить дизайн под Facebook.
Некоторые смогли протестировать обновленную версию еще в октябре, тогда ее показали для 100 тысяч добровольцев.ТехнологииIT
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