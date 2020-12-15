Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии

Во вторник российская соцсеть «ВКонтакте» провела масштабное обновление дизайна. Десктопная версия сайта поменяла свой внешний вид уже для всех пользователей.



«Иконки стали заметнее и лаконичнее, а шапка сайта сменила синий цвет на белый — на ней ярко выделяется новый логотип», — пишет пресс-служба соцсети.

Однако некоторые пользователи обвинили «ВКонтакте» в попытке снова подстроить дизайн под Facebook.

Некоторые смогли протестировать обновленную версию еще в октябре, тогда ее показали для 100 тысяч добровольцев.