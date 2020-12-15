Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов

Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«РТ-Доктис» (совместное предприятие «Цифромеда», «Доктис» и РФПИ) завершил разработку федеральной телемедицинской платформы (18+), интегрированной с единой государственной системой идентификации. В декабре 2020 года «Ростелеком» приступил к активному подключению региональных систем здравоохранения к платформе на безвозмездной основе.

Актуальность услуг телемедицинской помощи резко возросла в условиях пандемии COVID-19 и сезонного роста респираторных заболеваний. Цифровая телемедицинская платформа позволит сократить число очных консультаций с врачами как минимум на 30%. С помощью удобных инструментов врачи могут дистанционно делать назначения, выписывать электронные рецепты или открывать цифровые больничные листы в случаях, предусмотренных законодательством. Кроме того, обеспечивается дистанционный мониторинг больных, которые находятся на амбулаторном лечении, имеют хронические заболевания или недавно выписаны из стационара.

Для получения услуги пациенту необходимо авторизоваться на портале gostelemed.ru, используя учетную запись портала госуслуг, выбрать нужного специалиста и записаться на прием. К концу текущего года платформа будет готова передавать все медицинские назначения и протоколы, созданные в процессе дистанционного приема врача, непосредственно в личный кабинет пациента на едином портале госуслуг.



В настоящее время дистанционными медицинскими консультациями на платформе уже могут пользоваться жители Белгородской, Владимирской, Калужской, Московской, Ростовской областей и Пермского края. В 2021 году платформа будет готова работать во всех регионах страны.

Лицензия на использование и подключение к телемедицинской платформе бесплатны для региональных систем здравоохранения. В процессе внедрения платформы в регионах также участвуют врачи сети клиник «Мать и дитя» из разных городов России. Они не только передают свои знания и опыт по проведению дистанционных консультаций врачам государственных клиник, но и максимально помогают им, также оказывая бесплатные телемедицинские консультации жителям.

«Конечно, такая телемедицинская платформа крайне нужна именно сейчас. Нагрузка на систему здравоохранения беспрецедентно выросла, все силы брошены на борьбу с COVID-19. Наше решение поможет обеспечить доступность медпомощи за счет более эффективного распределения нагрузки на врачей, привлечения персонала из других городов и районов, а также врачей сети клиник «Мать и дитя» — нашего партнера по проекту. Мы смогли запустить проект в сжатые сроки, объединив свои инфраструктурные и цифровые компетенции с медицинскими компетенциями наших партнеров. В перспективе мы планируем полную интеграцию телемедицинской платформы с порталом госуслуг и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения на федеральном и региональном уровнях. Благодаря таким слаженным действиям с нашими партнерами из «Ростеха» и сети «Мать и дитя» мы повышаем доверие к новым цифровым технологиям в здравоохранении и делаем качественную медицинскую помощь доступной, несмотря на расстояния и место проживания пациента», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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