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Висконсин подтвердил победу Байдена последним

04:32, 01.12.2020
Висконсин подтвердил победу Байдена последним
Фото: wikipedia.org

Избирком штата Висконсин официально подтвердил результаты пересчета голосов на выборах президента США. Победителем вновь признан кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Как отмечает Bloomberg, отрыв Байдена от действующего президента США Дональда Трампа даже вырос. Теперь результаты должен утвердить губернатор штата Тони Эверс.

Фото: kremlin.ru

Висконсин стал последним из ключевых штатов, подтвердившим победу Байдена. Аризона официально объявила о победе демократа несколькими часами ранее. Пенсильвания, Мичиган и Невада признали Байдена победителем на прошлой неделе, Джорджия — 20 ноября.

Еще на прошлой неделе Трамп заявлял, что он легко выиграл выборы.

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