Директор АНО «Реацентр Челны» опровергла вспышку коронавируса на предприятии

После выхода публикации «Еще на пяти предприятиях Набережных Челнов выявили очаги коронавируса» с редакцией интернет-газеты «Реальное время» связался директор АНО «Реацентр Челны» Танзиля Егорова и опровергла доводы относительно возникновения вспышки коронавирусной инфекции на предприятии.

С ее слов, в АНО «Реацентр Челны» вспышки коронавирусной инфекции не обнаружено.