В Казань впервые приедут работы живописца Павла Кузнецова

Фото: предоставлено пресс-службой ГМИИ РТ

18 декабря в Государственном музее изобразительных искусств откроется выставка «Павел Кузнецов: Избранный красотой». В главном здании впервые будут демонстрироваться 63 произведения художника-«мирискусника» из собрания Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева. Именно здесь хранится самая большая коллекция работ Павла Кузнецова, который, став классиком русского искусства, ярко проявил себя и в сообществе художников «Мир искусства» в начале XX века, и позже, уже во времена Советской России, как педагог, монументалист и театральный художник.

В Казань приедут работы «степного цикла», которыми живописец заявил о себе в мировой истории искусства как о самобытном мастере со своей индивидуальной манерой письма. Посетители экспозиции увидят знаменитые картины «Весна в степи», «Бухарский натюрморт», «Пагода». В татарстанском музее также хранятся две работы Кузнецова, которые дополнят выставку — «Натюрморт с посудой» 1930 года создания и «Бухарский мальчик», написанный в 1912—1915 годах.

Выставка продлится до 21 февраля 2021 года.

Анна Тарлецкая