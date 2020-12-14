Заведения общепита в казанских парках в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

Этой зимой в общественных пространствах Казани, кроме ярмарок, планировалось разместить 21 объект нестационарной торговли, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города глава Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

Из них 14 объектов уже разыграно, по четырем лотам торги не состоялись. Стартовая цена разыгранных аукционов составила более 1,4 млн рублей, а финальная — 1,7 млн рублей. До 24 декабря еще идет прием заявок по четырем аукционам, на которые Марат Закиров пригласил представителей бизнеса.

Он рассказал, что в новогодние праздники в парках и скверах Казани в усиленном режиме будут работать все пункты питания, кофейни навынос.

Фото: realnoevremya.ru

Центральная ярмарка откроется у Центре семьи «Казан». В новогоднюю ночь заведения будут работать и после полуночи.

Напомним, что Кабмин Татарстана разрешил общепиту работать в новогоднюю ночь. Рестораны и бары смогут принимать посетителей до 3.00.



