Медведева выступит с показательной программой на чемпионате России

Чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на лед во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом фигуристка сообщила в эфире Первого канала.

«Я появлюсь на показательных чемпионата России. Очень постараюсь поднять хотя бы один прыжок. Времени совсем мало, ножки еще совсем слабенькие. Но я работаю над этим. Возможно, что-то новое подготовим», — сказала Медведева.

При этом фигуристка пропустит соревновательную часть турнира из-за последствий травмы.

Недавно она выложила в «Инстаграм» видео с тренировки на льду.

Напомним, перед началом текущего сезона Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. До этого она тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.

В нынешнем сезоне Медведева пропустила все основные соревновательные старты.