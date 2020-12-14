Экс-футболист «Спартака» Промес задержан за нанесение ножевого ранения

Полузащитник «Аякса» и сборной Голландии Квинси Промес арестован местной полицией, сообщает издание De Telegraaf.

По данным источника, футболист подозревается в нанесении ножевого ранения в конце июля во время семейной вечеринки в Абкауде.

Следствие полагает, что Промес поссорился с членом семьи и ударил его ножом. Пострадавший обратился в полицию только спустя некоторое время, после чего было открыто расследование.

Накануне своего ареста футболист отметился забитым голом в ворота «Зволле» (4:0) в матче чемпионата Голландии.

В случае доказательства вины Промесу грозит до 4 лет тюремного заключения.

Ранее полузащитник был одним из лидеров московского «Спартака», вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17.