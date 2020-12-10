Строительство дороги-связки Северо-Восточной хорды и трассы Москва — Казань завершат в 2023 году
Строительство дороги, которая соединит Северо-Восточную хорду и скоростную трассу Москва — Казань, ожидается завершить в середине 2023 года. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Дорожная связка будет протяженностью 13 км и шириной по три полосы движения в каждую сторону. «Фактически это будет продолжение Северо-Восточной хорды в область и выход на трассу Москва — Казань», — передает «Интерфакс» его слова.
По этой дороге будет организовано бессветофорное движение. Она строится за счет средств российской столицы, будет бесплатной для автомобилистов.
Ранее стало известно, что в Татарстане создадут вторую рабочую группу по вопросам строительства трассы М-12 Москва — Казань.
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