Строительство дороги-связки Северо-Восточной хорды и трассы Москва — Казань завершат в 2023 году

Строительство дороги, которая соединит Северо-Восточную хорду и скоростную трассу Москва — Казань, ожидается завершить в середине 2023 года. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



Дорожная связка будет протяженностью 13 км и шириной по три полосы движения в каждую сторону. «Фактически это будет продолжение Северо-Восточной хорды в область и выход на трассу Москва — Казань», — передает «Интерфакс» его слова.

Фото: pixabay.com

По этой дороге будет организовано бессветофорное движение. Она строится за счет средств российской столицы, будет бесплатной для автомобилистов.



Ранее стало известно, что в Татарстане создадут вторую рабочую группу по вопросам строительства трассы М-12 Москва — Казань.

Татьяна Леухина