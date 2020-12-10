Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался в ходе испытаний в Техасе

Фото: commons.wikimedia.org / SpaceX Flickr / Space Exploration Technologies Corp

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний в Техасе. Об этом сообщает ТАСС.



Старт был с полигона в районе Бока-Чика в 17.45 по времени восточного побережья США (01.45 мск четверга). Спустя пять минут он достиг заданной высоты и начал спускаться, но взорвался при касании асфальтированной площадки. В Twitter-аккаунте SpaceX сказано, что аварийно прекратил работу установленный в Starship двигатель Raptor.

На трансляции было заметно, что прототип опустился на площадку не ровно.

Фото: скриншот видео

Ранее сообщалось, что основатель американской компании SpaceX Илон Маск разместил у себя в «Твиттере» видео, которое он снял внутри корабля Starship.

Маргарита Головатенко