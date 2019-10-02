Видео Илона Маска позволило заглянуть внутрь звездолета SpaceX
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск разместил у себя в «Твиттере» видео, которое он снял внутри корабля Starship.
Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA— Elon Musk (@elonmusk) 1 октября 2019 г.
«Внутри грузового отсека «Starship». Коллекторные баки установлены в кончике носового обтекателя для компенсации веса двигателя сзади», — таким комментарием снабдил данное видео Маск.
Напомним, ранее он сообщил, что космический корабль Starship может попасть на орбиту уже в течение полугода.ТехнологииОбщество
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