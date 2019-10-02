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Видео Илона Маска позволило заглянуть внутрь звездолета SpaceX

04:07, 02.10.2019 1
Видео Илона Маска позволило заглянуть внутрь звездолета SpaceX
Фото: скриншот видео

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск разместил у себя в «Твиттере» видео, которое он снял внутри корабля Starship.

«Внутри грузового отсека «Starship». Коллекторные баки установлены в кончике носового обтекателя для компенсации веса двигателя сзади», — таким комментарием снабдил данное видео Маск.

Напомним, ранее он сообщил, что космический корабль Starship может попасть на орбиту уже в течение полугода.

ТехнологииОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Сейчас это выглядит сомнительно даже для чиновников Роскосмоса, которые собираются выпускать ракеты прошлого века, несмотря на имеющуюся технологию создания квантового двигателя, подтвержденную экспериментально. Но в случае реального полета Роскосмос вылетит в трубу.
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