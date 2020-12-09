Под Казанью полиция накрыла цех по производству опасной «незамерзайки»

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Полиция Татарстана обнаружила под Казанью цех, выпускавший стеклоомывающую жидкость. В состав «незамерзайки» входил опасный метиловый спирт.

Сначала оперативники республиканского МВД обнаружили и изъяли в одном из казанских магазинов 2 170 литров контрафактной жидкости. Экспертиза показала, что «незамерзайка» на 29% состоит из метилового спирта.

Цех был найден на территории бывшей заправки на участке трассы М-7, передает пресс-служба МВД по РТ. В общей сложности обнаружено и изъято более 18 тонн спирта и спиртосодержащей продукции.

Уголовные дела могут быть возбуждены по ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».