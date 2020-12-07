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В Минздраве Татарстана прокомментировали очередь на улице в казанскую поликлинику

13:10, 07.12.2020 1
В Минздраве Татарстана прокомментировали очередь на улице в казанскую поликлинику
Фото: vk.com/vkazani

Очевидцы сообщили об очереди на сдачу анализа крови в поликлинику на улице Гладилова в Казани. Информация об этом появилась в соцсетях. Согласно ей, люди жду очереди на улице.

«Неужели по человечески не жалко их морозить. Можно уж пустить в здание», — написал очевидец (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

В пресс-службе Минздрава «Реальному времени» сообщили, что в данный момент большие очереди отсутствуют, и предположили, что фото очереди было сделано до открытия поликлиники.

«Очередь возникла в связи с большим наплывом пациентов утром после выходных и необходимостью соблюдать социальную дистанцию внутри здания», — отметили в пресс-службе.

Также там сообщили, что анализ крови берется по предварительной записи, у каждого есть конкретное время, но учитывая то, что на одного пациента времени несколько минут, кажется, что образовалась толпа. Сейчас нет поводов для беспокойства, отметили в Минздраве, приложив фото поликлиники, на котором нет очередей.

Фото: Минздрав РТ

Ранее в Минздраве РТ прокомментировали очереди в раздевалку республиканского онкодиспансера.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:25
    Стены медучреждения обшарпаны, стыдно прямо...
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