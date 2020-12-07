В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели ребенка в бане
Татарстанское управление Следкома возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка. 7-летний мальчик отравился угарным газом в бане.
Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
По предварительным данным, в воскресенье 6 декабря в селе Танкеевка Спасского района РТ погиб 7-летний мальчик. Ребенок ушел мыться в баню. Через 15 минут его нашли лежащим на полу.
По данным республиканского главка МЧС, баня отапливалась дровяной печью. Задвижка дымохода была открыта. Следов насилия на теле ребенка не было.Происшествия Татарстан
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