Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории
Журнал Time на обложке последнего выпуска разместил перечеркнутое красным крестом число «2020». Издание назвало этот год «худшим в истории».
«В истории США были и худшие годы, и, конечно, худшие годы в мировой истории, но большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного этому», — написали в Time.
Самой изнурительной угрозой года журналисты назвали «чувство беспомощности». По их мнению, для человечества 2020 год оказался хуже времен иных серьезных потрясений, потому что люди просто не могли подготовиться к событиям текущего года.
Напомним, что на основании статистического анализа слов, которые чаще всего ищут пользователи интернета, американский толковый словарь Мерриама-Вебстера назвал словом 2020 года «пандемию».
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