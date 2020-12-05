Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Журнал Time на обложке последнего выпуска разместил перечеркнутое красным крестом число «2020». Издание назвало этот год «худшим в истории».

«В истории США были и худшие годы, и, конечно, худшие годы в мировой истории, но большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного этому», — написали в Time.

Фото: instagram.com/time

Самой изнурительной угрозой года журналисты назвали «чувство беспомощности». По их мнению, для человечества 2020 год оказался хуже времен иных серьезных потрясений, потому что люди просто не могли подготовиться к событиям текущего года.

Напомним, что на основании статистического анализа слов, которые чаще всего ищут пользователи интернета, американский толковый словарь Мерриама-Вебстера назвал словом 2020 года «пандемию».



Татьяна Демина