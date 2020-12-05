В МЧС показали, как идет восстановление теплопровода в Елабуге
В татарстанском главке МЧС опубликовали видео с ходом работ по восстановлению теплопровода.
Для возобновления работы, аварийный участок должен быть отключен из общей схемы теплоснабжения. Далее котельная снова подключается, отопление 9 из 10 районов города должно быть восстановлено.
Потом аварийный участок должен быть вскрыт и отремонтирован. В последнюю очередь будет подано тепло в оставшийся район с населением в 7 тысяч человек.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым