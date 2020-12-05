В Татарстане мужчина пострадал при пожаре в частном доме

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстанец попал в больницу после пожара в Малых Кайбицах. Местный житель 1977 года рождения был госпитализирован с ожогами в ЦРБ Кайбицкого района.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило в 11.10, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Первые подразделения прибыли на место уже в 11.16.

Огонь был локализован в 11.32. Пожар был ликвидирован в 11.47.