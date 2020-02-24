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МВД создаст систему поиска преступников по татуировкам

16:41, 24.02.2020
МВД создаст систему поиска преступников по татуировкам
Фото: realnoevremya.ru

МВД создает систему для поиска преступников с помощью городских камер видеонаблюдения - искусственный интеллект будет распознавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам. Об этом сообщил гендиректор Русского биометрического общества Данила Николаев.

Система будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, далее их загружают в действующую систему, которая выдаёт перечень предполагаемых лиц. Если в базе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, а данные рассылаются по ответственным сотрудникам.

Внедрить систему рассчитывают до конца 2021 года, пишет РБК.

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