В Нижнекамске погиб рабочий, упав с 12-метровой высоты

В Нижнекамске погиб рабочий, упав с 12-метровой высоты.



Погибший проводил работы по изоляции труб. Мужчина, наступив на незакрепленный металлический настил, упал с высоты. Смерть наступила моментально.

Фото: realnoevremya.ru

По факту падения с высоты СК РФ по Татарстану начал процессуальную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в Казани вступил в силу приговор по делу о смертельном полете неисправной люльки с тремя рабочими в ЖК «Арт Сити». Владелица СК «Казанский фасад» и бывший прораб отделались условными сроками в 3 года.