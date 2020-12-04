Байден рассказал о своей политике в отношении России
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, сообщил, что намерен придерживаться многостороннего подхода в политике относительно России, Ирана и Китая. Он планирует восстановить близкие отношения со странами Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими», — сказал он в интервью СNN.
Однако Байден подчеркнул, что до вступления в должность не может формировать политику США.
Вчера избирком штата Висконсин официально подтвердил результаты пересчета голосов на выборах президента США. Победителем вновь признан кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.
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