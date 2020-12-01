Казанские медики получили 10 автомобилей для выездов к пациентам

Фото: Марат Мугинов

Автопарк медучреждений Казани пополнился десятью новыми автомобилями — компания «ТрансТехСервис» передала их во временное пользование врачам. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.



Машины распределят между наиболее остро нуждающимися в них медицинскими организациями амбулаторно-поликлинической помощи. Предположительный срок использования — до конца марта, но он может быть увеличен при необходимости.

Медикам направят пять автомобилей KIA, два — Renault и три Hyundai. Машины будут использовать для оказания неотложной помощи и для плановых выездов к пациентам. По словам заместителя министра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, врачей стали гораздо чаще вызывать на дом, и поэтому медики нуждаются в дополнительных средствах передвижения.

«Как известно, в вопросах со здоровьем скорость и мобильность является решающим фактором, чтобы избежать серьезных последствий. Мы надеемся, что наша помощь окажется своевременной», — прокомментировал директор «ТрансТехСервиса» Даниил Зубарев.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов вручил татарстанским медикам ключи от 54 новых автомобилей скорой помощи.

Маргарита Головатенко