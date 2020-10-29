Астроном КФУ рассказал об увеличении солнечной активности

Эксперты по космической погоде из NASA и американского метеорологического агентства NOAA объявили о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности. Доцент кафедры астрономии и космической геодезии института физики Казанского федерального университета Роман Жучков объяснил, какую опасность это может таить.

Начало нового периода солнечной активности означает, что количество вспышек на Солнце будет расти и они будут мощнее. Самый пик активности ожидается в 2025 году, после этого, через 1-2 года, число вспышек вновь уменьшится.

Две вспышки на Солнце зафиксировали уже вчера, им присвоили класс С. По словам ученого, они не очень сильные, но могут повлиять на самочувствие некоторых людей, стать причиной северных сияний.

Фото: media.kpfu.ru

После вспышки в космическое пространство отправляется поток ионизированных частиц — солнечный ветер. Если истекающий поток заряженных частиц из солнечной короны со скоростью 300—1200 километров в секунду направляется в сторону Земли, то он достигнет нашей планеты через 2-3 дня. Солнечный ветер порождает геомагнитные бури и полярные сияния.

Геомагнитные бури — причина техногенных катастроф, аварий на электростанциях, сбоев компьютеров. Также они могут влиять на ухудшение состояния людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает пресс-служба КФУ.

На этой неделе NASA впервые подтвердила наличие воды на солнечной стороне Луны. Поиск воды на спутнике имеет ключевое значение для программы по высадке астронавтов на Луну.

