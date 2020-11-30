Роспотребнадзор РФ рассказал о правилах сдачи теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре РФ рассказали о нескольких правилах, которые необходимо соблюдать перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Минимум за 3—4 часа перед взятием мазков нельзя принимать пищу, чистить зубы, полоскать рот/горло, а также использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку и курить.

Фото: rospotrebnadzor.ru

Если взять мазок сразу после приема пищи, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. Тогда пациент может получить ложноотрицательный результат анализа.

Также за 3 часа до сдачи анализа на коронавирус нельзя промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. После их применения повышается вероятность получения ложного результата теста. Кроме того, за два дня до взятия мазка следует отказаться от употребления алкоголя.

Татьяна Леухина