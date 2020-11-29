СМИ назвали причину смерти Шона Коннери

Фото: wikimedia.org / Алан Лайт

Причина смерти британского актера Шона Коннери — вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, возраст и аритмия.

Согласно данным, указанным в свидетельстве о смерти, актер умер 31 октября в 01.30 (09.30 мск) в своем доме на Багамах.

В графе причины смерти обозначены «пневмония — дыхательная недостаточность, пожилой возраст, фибрилляция предсердий (нарушение ритма сердца, которое характеризуется нерегулярными или частыми сердечными сокращениями, — прим. ред.)», сообщает портал TMZ со ссылкой на документ.

Фото: pixabay.com

Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Он первым сыграл агента 007 в серии фильмов о Джеймсе Бонде, снялся в семи фильмах бондианы. На счету актера более 90 кинокартин. Кроме того, Коннери — лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус».



Татьяна Леухина