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В Нижнекамске стоматолог-хирург спас грудничка с кровотечением

19:51, 29.11.2020
В Нижнекамске стоматолог-хирург спас грудничка с кровотечением
Фото: vk.com/public137273234

В Нижнекамске врачи-стоматологи помогли 5-месячному малышу, у которого началось кровотечение после неудачной операции.

По словам родителей ребенка, сыну сделали операцию по подрезанию уздечки, после чего у него началось кровотечение. Доктор наложил швы, хотя это было сложно сделать грудному ребёнку.

Мужчина сделал операцию аккуратно и быстро. Медсестра быстро сориентировалась, подготовила все необходимые инструменты и оказала маме психологическую помощь, говорится в сообщении на странице НЦРМБ в соцсети.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее казанские врачи спасли 8-летнего ребенка, который проглотил 2-рублевую монету.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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