В Нижнекамске стоматолог-хирург спас грудничка с кровотечением

В Нижнекамске врачи-стоматологи помогли 5-месячному малышу, у которого началось кровотечение после неудачной операции.

По словам родителей ребенка, сыну сделали операцию по подрезанию уздечки, после чего у него началось кровотечение. Доктор наложил швы, хотя это было сложно сделать грудному ребёнку.

Мужчина сделал операцию аккуратно и быстро. Медсестра быстро сориентировалась, подготовила все необходимые инструменты и оказала маме психологическую помощь, говорится в сообщении на странице НЦРМБ в соцсети.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина