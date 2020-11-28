Подготовка к Новому году и поздравления с Днем матери: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 28 ноября
Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов поделился с подписчиками видео с вечерней прогулки на лыжах.
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил с 90-летием жительницу деревни Красный Восток Санию Сафину.
Руководитель Балтасинского района Рамиль Нутфуллин записал видеопоздравление с Днем матери.
Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин накануне праздника встретился с матерями Бавлов.
В Елабуге, как и в других городах Татарстана, идет подготовка к Новому году. Мэр города и глава Елабужского района Рустем Нуриев осмотрел сегодня парк «Чебурашка» и «Гуляй-парк», где будут проходить основные новогодние мероприятия.
Руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов также поздравил с Днем матери одну из местных жительниц.
Глава Нижнекамского района Айдар Метшин поделился с подписчиками планами открыть в Нижнекамске образовательный центр-филиал казанской школы «СОлНЦЕ».
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