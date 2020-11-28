Подготовка к Новому году и поздравления с Днем матери: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 28 ноября

Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов поделился с подписчиками видео с вечерней прогулки на лыжах.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил с 90-летием жительницу деревни Красный Восток Санию Сафину.

Руководитель Балтасинского района Рамиль Нутфуллин записал видеопоздравление с Днем матери.

Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин накануне праздника встретился с матерями Бавлов.

В Елабуге, как и в других городах Татарстана, идет подготовка к Новому году. Мэр города и глава Елабужского района Рустем Нуриев осмотрел сегодня парк «Чебурашка» и «Гуляй-парк», где будут проходить основные новогодние мероприятия.

Руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов также поздравил с Днем матери одну из местных жительниц.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин поделился с подписчиками планами открыть в Нижнекамске образовательный центр-филиал казанской школы «СОлНЦЕ».