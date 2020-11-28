Песков рассказал, когда планируется обращение Путина к Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию не стоит ждать в этом году. Ориентировочно оно состоится в начале 2021 года.

В России не существует какой-либо юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года, отметил он.

Фото: kremlin.ru

«Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января. Тогда он заявил, что все младшеклассники будут обеспечены горячим питанием в школах,а для классных руководителей необходимо ввести дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей.



Татьяна Леухина