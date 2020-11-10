В Казани после капремонта открыли школу со скалодромом

В Авиастроительном районе Казани после капремонта открылась спортивная школа «Мотор». В обновленном здании появился скалодром.

На направлении скалолазания занимаются уже 130 детей. Оборудование позволяет проводить не только учебные занятия, но и городские и республиканские соревнования.

Фото: kzn.ru

В 2021 году на территории спортшколы планируется обновить футбольное поле и обустроить легкоатлетические дорожки. В ходе ремонта была увеличена проектная мощь учреждения: расширилась вместимость всех помещений, в двух раздевалках теперь могут поместиться 15 человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В конце октября в столице Татарстана после капремонта открылась еще одна спортивная школа — «Касатка».