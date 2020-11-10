В Казани после капремонта открыли школу со скалодромом
В Авиастроительном районе Казани после капремонта открылась спортивная школа «Мотор». В обновленном здании появился скалодром.
На направлении скалолазания занимаются уже 130 детей. Оборудование позволяет проводить не только учебные занятия, но и городские и республиканские соревнования.
В 2021 году на территории спортшколы планируется обновить футбольное поле и обустроить легкоатлетические дорожки. В ходе ремонта была увеличена проектная мощь учреждения: расширилась вместимость всех помещений, в двух раздевалках теперь могут поместиться 15 человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В конце октября в столице Татарстана после капремонта открылась еще одна спортивная школа — «Касатка».ОбществоИнфраструктураОбразованиеСпорт Татарстан
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