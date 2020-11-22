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Продукцию Васильевского стекольного завода выставили на продажу за 69 млн рублей

23:34, 22.11.2020
Продукцию Васильевского стекольного завода выставили на продажу за 69 млн рублей
Фото: газетавасильево.рф

«Конкурсник» Васильевского стекольного завода выставит на торги продукцию предприятия. Начальная цена партии составляет 69,4 млн рублей.

В перечне кастрюли, крышки, миски, кухонные наборы и прочее. Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, вся продукция находится под залогом банка «Спурт».

Фото: youtube.com/скриншот

Пока торги не назначены, опубликована только определенная управляющим стоимость.

Ранее «Реальное время» писало, что имущество предприятия продается за 436,9 млн рублей. В список попали ряд производственных зданий, земельные участки и оборудование завода.

БизнесПромышленность Татарстан
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