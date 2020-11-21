В Татарстане на пожаре погибла женщина
В Альметьевском районе Татарстана жительница села Ямаш погибла на пожаре. Ее тело обнаружили сотрудники МЧС, тушившие загоревшийся дом.
Сообщение о возгорании поступило в 19.19, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. Загорелся частный деревянный дом на улице Советской.
Прибывшие в 19.32 пожарные обнаружили, что дом уже горит по всей площади. Площадь пожара составила 96 кв. м.
Открытое горение удалось ликвидировать в 19.54. В 20.00 обнаружено тело женщины 1934 г.р.
Причина пожара устанавливается. В МЧС подчеркивают, что дом не был оборудован пожарными извещателями.Происшествия Татарстан
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