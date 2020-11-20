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Главный раввин Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Феофана

15:05, 20.11.2020
Главный раввин Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Феофана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главный раввин Татарстана и Казани Ицхак Горелик выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

— Республика Татарстан потеряла религиозного лидера высокого уровня, мудрого человека, который знал, как можно твердо стоять на своих религиозных и человеческих принципах и вместе с тем, внимательно относиться к каждому, уважать религиозные и человеческие ценности каждого человека, — отметил Горелик.

Фото: realnoevremya.ru архив

Феофан многое сделал для создания атмосферы мира и благоденствия, которыми славится республика, добавил раввин.

О смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана стало известно сегодня утром. Ему было 73 года.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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