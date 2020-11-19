Ректор КФУ вошел в число лучших руководителей вузов 2020 года
Ректор КФУ Ильшат Гафуров стал одним из 14 руководителей региональных вузов, признанных победителями премии «Ректор года — 2020».
«Награждение прошло 19 ноября в Министерстве науки и высшего образования, премии победителям вручил министр Валерий Фальков», — цитирует ТАСС сообщение организаторов форума «Национальные проекты и профессорское сообщество».
Кроме Гафурова, в списке победителей также руководители Юго-Западного госуниверситета Сергей Емельянов, Кубанского госуниверситета Михаил Астапов, Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова, Томского госуниверситета Эдуард Галажинский, Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, Северо-Осетинского университета Алан Огоев, Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.
Отдельно награждались главы вузов в номинациях «Ректор технического университета», «Ректор юридического вуза», «Ректор сельскохозяйственного университета», «Ректор медицинского университета», «Ректор педагогического университета», «Ректор университета культуры».
Также состоялось вручение премий «Профессор года» и «Декан года».ОбществоОбразование Татарстан
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