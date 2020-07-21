Госдума одобрила законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам

Фото: wikimedia.org / Государственная дума

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы распространяется антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.

Так, поправки вводят понятие «никотиносодержащая продукция», теперь на ее использование распространятся ограничения и запреты, аналогичные с курением и продажей табачных изделий. Нововведением закона является также запрет на курение «на площадях общего пользования в коммунальных квартирах».



Помимо этого, вводятся ограничения для торговли, в том числе запрет продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления этих изделий.

Поправки приняты к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», передает «РИА Новости».



В декабре президент Татарстана Рустам Минниханов подписал законопроект о запрете продажи никотиносодержащих смесей и вейпов несовершеннолетним. Он вступил в силу на территории республики с 5 января этого года.

