Татарка из Узбекистана стала певицей дня на радиостанции в Бельгии

Татарка из Узбекистана Сабина Нуриева стала певицей дня на голландскоязычной радиостанции Studio Brussel 12 ноября.

Она стала популярна два года назад, выпустив альбом Bloei.

Сабина родилась в татарской семье в Узбекистане. Когда она была маленькой, ее семья переехала в Бельгию. Окончив там общеобразовательную школу, девушка изучала сценическое мастерство в Provinciale Kunsthumaniora.

Фото: pxhere.com

В 2016 году Сабина приезжала в Казань на финал IV Международной олимпиады для школьников и студентов по татарскому языку и литературе. На одном из этапов письменных и устных состязаний девушка рассказала о жизни татарской диаспоры в Бельгии, представила развернутую презентацию к 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Татарский — один из пяти языков, которыми владеет 22-летняя девушка, сообщает «Наша газета».