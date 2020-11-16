Творческая команда «Нижнекамскнефтехима» победила в зональном туре «Безнен заман — Наше время»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» заняли первое общекомандное место в зональном туре открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Безнен заман — Наше время». Отборочный этап конкурса состоялся на базе ДК «Нефтьче» в Альметьевске.

На суд жюри творческая команда ПАО «Нижнекамскнефтехим» представила семь номеров. Среди них — песня «Яшэгэн саен яшисе килэ» в исполнении Шамиля Хазипова и Радика Зайнуллова, выступления мужского вокального ансамбля с песней «Мы вернемся домой», Алены Плехановой с музыкальной композицией «Человеческий голос», а также Рамзиля Зиннатулина — он исполнил песню «Асыл кошым».

Кроме этого, в номинации «Минута славы» нефтехимики представили сразу два творческих номера — «У телевизора» и «На перроне — случай с Василием Теркиным», а танцоры «Нижнекамскнефтехима» продемонстрировали хореографическую картинку «Тылсымлы урман».

Особый восторг у жюри вызвали выступления Алены Плехановой и мужской дуэт на татарском языке. Также отдельно были отмечены хореографическая картинка и творческий номер «У телевизора».

Всего на отборочном этапе в Альметьевске приняли участие творческие коллективы порядка 80 предприятий и организаций из разных городов Татарстана. Команда «Нижнекамскнефтехима» получила приглашение на участие в суперфинале конкурса, который состоится в Казани 27-28 ноября. Гала-концерт победителей намечен на 30 ноября.



Фестиваль пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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