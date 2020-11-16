Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов России по доступности покупки машины. В республике 27,8% семей могут приобрести в кредит и содержать недорогой автомобиль (до 0,55 млн рублей).

Согласно данным «РИА Рейтинг», 8,9% жителей РТ на свои доходы могут купить в кредит новую машину в среднем ценовом сегменте (1,4 млн рублей). Еще 1% татарстанцев могут приобрести на свои средства в кредит машину премиум-класса (5,5 млн рублей).

Доступнее всего автомобили жителям Ямало-Ненецкого АО, Чукотки, Магаданской области, Москвы и Ханты-Мансийского АО.

Фото: Роман Хасаев

На последних местах рейтинга регионов по доступности автомобилей для россиян Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесская республика.

В октябре аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что в январе — сентябре рост цен на новые автомобили в России составил 12%, а на отдельные модели — 35%.

