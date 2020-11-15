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Хрусталев рассказал, как попал в больницу, и назвал свой диагноз

18:59, 15.11.2020
Хрусталев рассказал, как попал в больницу, и назвал свой диагноз
Фото: wikimedia.org Окрас

Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, он потерял сознание.

В больницу его привез водитель. Медики быстро привели его в сознание и поставили предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Телеведущий отметил, что ему и медикам предстоит выяснить причины произошедшего.

Вчера в Сестрорецке в тяжелом состоянии госпитализировали телеведущего и шоумена Дмитрия Хрусталева. Сегодня его вывели из комы, диагноз «коронавирус» у артиста не подтвердился.

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