Хрусталев рассказал, как попал в больницу, и назвал свой диагноз

Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, он потерял сознание.

В больницу его привез водитель. Медики быстро привели его в сознание и поставили предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Телеведущий отметил, что ему и медикам предстоит выяснить причины произошедшего.

Вчера в Сестрорецке в тяжелом состоянии госпитализировали телеведущего и шоумена Дмитрия Хрусталева. Сегодня его вывели из комы, диагноз «коронавирус» у артиста не подтвердился.

