Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Россия возобновит авиасообщения с еще двумя странами — Эфиопией и Сейшелами. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Полеты в Эфиопию будут проходит по маршруту Москва — Аддис-Абеба три раза в неделю. На Сейшельские Острова можно будет отправиться по маршруту Москва — Виктория с два раза в неделю.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Кроме этого расширено количество квот на полеты между Россией и Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кубой и Мальдивами. Увеличено количество максимальных рейсов в Нур-Султан — до трех раз в неделю, в Алма-Ату до двух. В ОАЭ количество рейсов увеличилось до семи раз, на Кубу — до четырех и на Мальдивы — до восьми, передает ТАСС.



Ранее Росавиация разрешила международные полеты из Уфы.

