В России могут разрешить подросткам водить автомобиль

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

МВД предложило разрешить управлять машиной россиянам с 17 лет. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на законопроект, сейчас документ проходит экспертизу в аналитическом центре при правительстве.

Сейчас экзамен на права можно сдать в 17 лет, но управлять машиной — лишь с 18 лет. В МВД считают, что за этот год навыки и знания теряются, поэтому они предлагают разрешить водить авто до наступления совершеннолетия.

Однако и здесь есть свой нюанс — подросток в случае принятия законопроекта сможет управлять авто только при условии нахождения в салоне «водителя-наставника», имеющего права категории B. Порядок вождения, а также необходимые требования для «наставника» позже обозначат в постановлении правительства

Ранее Министерство просвещения РФ предложило обучать российских водителей управлению беспилотными автомобилями. В проекте постановления за авторством ведомства уточняются категории водительских прав, в программы обучения на которые хотят добавить пункт об автомобилях с высокой степенью автоматизации.