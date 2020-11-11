ВСК стала участником рейтинга топ-100 финансовых групп России

ВСК впервые стала участником рейтинга крупнейших финансовых групп России по версии «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Группа ВСК заняла в рейтинге 49-е место. Активы группы за 2019 год составили 155 млрд рублей. За 2018 год — 133 млрд рублей.

В Группу ВСК входят следующие страховые компании: САО «ВСК», ООО «ВСК-Линия жизни», ООО «СК ИНТЕРИ», ООО «ВСК-Милосердие».

Стоит отметить, что в первую десятку крупнейших финансовых групп рейтинга вошли лишь три частные.

Агентство составило первый рейтинг крупнейших финансовых групп страны. Холдинги ранжированы на основании данных об их активах за 2019 год.

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Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»