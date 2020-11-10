Дочь главы ЦИК Татарстана стала заместителем министра по делам молодежи

Фото: @damirfattakhov

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов представил своего нового заместителя. Пост заняла дочь главы ЦИК РТ Алла Кондратьева.

25-летняя Алла Кондратьева займется социальным блоком министерства. Как отметил глава ведомства Дамир Фаттахов, девушку назначили на пост «исключительно по делам».

«Упреждая возможные вопросы, скажу про роль Андрея Станиславовича Кондратьева в этом назначении. Он на своем примере воспитал трудолюбивого, грамотного, активного человека. Вложил важные качества. За это мы его благодарим и принимаем в команду достойного сотрудника», — написал Фаттахов.

Ранее сообщалось, что Дамир Фаттахов проведет закрытую встречу с ЛГБТ-молодежью.