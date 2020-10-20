Встреча Дамира Фаттахова с ЛГБТ-молодежью пройдет в закрытом формате

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский ЛГБТ-центр «Принятие» сообщил, что договоренность о встрече представителей сообщества с главой Минмолодежи РТ Дамиром Фаттаховым достигнута. Она пройдет в закрытом формате.

«Мы надеемся, что это станет хорошим началом для диалога», — говорится в сообщении центра «Принятие» в Instagram.

Отмечается, что желающие могут присылать вопросы, которые представители ЛГБТ-сообщества хотели бы задать министру.

В комментариях представители центра пояснили, что пока встреча пройдет только с участниками «Принятия».

Напомним, на прошлой неделе Фаттахов согласился встретиться с активистами ЛГБТ-движения. Он ответил на пост центра в комментариях и предложил обсудить время и формат встречи.