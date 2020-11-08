В Татарстане отмечают 150-летие со дня открытия Казанского окружного суда

Сегодня отмечается 150-летие со дня начала работы Казанского окружного суда и Казанской судебной палаты, сообщает пресс-служба Верховного суда РТ.

Церемония торжественного открытия прошла 8 ноября 1870 года в Казани. В суде было учреждено два уголовных и одно гражданское отделение. Еще в 14 уездах Казанской губернии правосудие осуществляли 18 судей окружного суда.

Возглавлял суд председатель, назначаемый императором. Первым в истории Казанского окружного суда стал выпускник императорского Казанского университета Александр Емельянович Лазарев.



Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день преемником Казанского окружного суда является Верховный Суд Татарстана.