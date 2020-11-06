Банк «Зенит» стал залогодержателем 51% акций производителя электроники «Ангстрем»

Фото: пресс-служба банка «Зенит»

В пресс-службе банка «Зенит» «Реальному времени» рассказали о том, что по итогам череды судебных тяжб кредитной организации удалось получить статус единственного залогодержателя в отношении 51% акций в АО «Ангстрем» — головной компании российского производителя микроэлектроники.

Как сообщает «Коммерсант», на часть залога претендовало ООО «Альтернатива Капитал» экс-министра связи РФ Леонида Реймана, но суд отказал ему в иске о включении в реестр кредиторов банкротящегося АО «Контрактфинансгрупп», доля которого в «Ангстреме» и находится в залоге у «Зенита».

«ООО «Альтернатива Капитал» не смогло предоставить доказательства наличия финансовых обязательств АО «Ангстрем». Суд принял во внимание доводы банка «Зенит» и, в связи с аффилированностью кредитора и должника, отказал «Альтернатива Капитал» в иске, а вслед за этим и во включении в реестры собственников акций АО «Ангстрем», — сообщили в пресс-службе банка.