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Видео из соцсетей: в Казани на ровной дороге перевернулся автомобиль

13:33, 06.11.2020 1
Видео из соцсетей: в Казани на ровной дороге перевернулся автомобиль
Фото: соцсети

В Казани на улице Батыева у ЖК «Изумрудный» перевернулся автомобиль. Кадры ДТП выложены в соцсети.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Автомобиль двигался по улице, но внезапно перевернулся. При этом неизвестно, что именно привело к аварии — никаких препятствий на проезжей части не видно.

О возможных пострадавших не сообщается.

Ранее певец Ильназ Гарипов опроверг, что его «Гелендваген» участвовал в аварии.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:32
    Наехал на бордюр видимо.
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