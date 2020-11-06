Видео из соцсетей: в Казани на ровной дороге перевернулся автомобиль

Фото: соцсети

В Казани на улице Батыева у ЖК «Изумрудный» перевернулся автомобиль. Кадры ДТП выложены в соцсети.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Автомобиль двигался по улице, но внезапно перевернулся. При этом неизвестно, что именно привело к аварии — никаких препятствий на проезжей части не видно.

О возможных пострадавших не сообщается.

Ранее певец Ильназ Гарипов опроверг, что его «Гелендваген» участвовал в аварии.

