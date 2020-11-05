Певец Ильназ Гарипов опроверг, что его «Гелендваген» участвовал в аварии

Фото: кадр видео из соцсети

Татарский певец Ильназ Гарипов опроверг, что его «Гелендваген» участвовал в аварии. Доказательства он опубликовал в «Инстаграме».

В Казани на улице Право-Булачной Mercedes G-класса врезался в легковой автомобиль. В соцсетях появилось видео, из которого ясно, что водитель «Гелендвагена» поехал на красный свет, после чего и произошло ДТП.



Похожий автомобиль есть у певца Ильназа Гарипова. Тот заявил, что не участвовал в ДТП, и снял машину на видео, чтобы доказать, что на ней нет повреждений.

«На видео не моя машина» — сказал он.

Напомним, в прошлом году на пересечении улиц Лево-Булачной и Чернышевского BMW, засветившийся в блоге Эрика Давидыча, на большой скорости врезался в забор.

