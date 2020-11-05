Певец Ильназ Гарипов опроверг, что его «Гелендваген» участвовал в аварии
Татарский певец Ильназ Гарипов опроверг, что его «Гелендваген» участвовал в аварии. Доказательства он опубликовал в «Инстаграме».
В Казани на улице Право-Булачной Mercedes G-класса врезался в легковой автомобиль. В соцсетях появилось видео, из которого ясно, что водитель «Гелендвагена» поехал на красный свет, после чего и произошло ДТП.
Похожий автомобиль есть у певца Ильназа Гарипова. Тот заявил, что не участвовал в ДТП, и снял машину на видео, чтобы доказать, что на ней нет повреждений.
«На видео не моя машина» — сказал он.
Напомним, в прошлом году на пересечении улиц Лево-Булачной и Чернышевского BMW, засветившийся в блоге Эрика Давидыча, на большой скорости врезался в забор.
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