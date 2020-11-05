В Татарстане за 2020 год выявлено 68 преступлений коррупционной направленности по сделкам с землей — видео

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В 2020 году в Татарстане выявлено 68 уголовных дел коррупционной направленности по факту отчуждения земель, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В прошлом году семь руководителей сельских поселений республики стали участниками уголовных дел по факту коррупции при отчуждении земель.



На данный момент Следственный комитет расследует уголовное дело по факту перехода земельного участка в поселке Алтан из муниципальной в частную собственность.

В Татарстане выросла и задолженность перед муниципальными образованиями — на 236 млн рублей. На данный момент она составляет 629 млн. В Минземимущества РТ связали этот рост с инвентаризацией договоров аренды — города и районы занижают задолженность перед собой.