Новости бизнеса

13:37 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Арбитраж Татарстана запустил процедуру реализации имущества Ильшата Тукаева

12:59, 03.11.2020
Арбитраж Татарстана запустил процедуру реализации имущества Ильшата Тукаева
Фото: tatarstan.ru

Арбитражный суд Татарстана накануне ввел в отношении бизнесмена Ильшата Тукаева процедуру реализации имущества, следует из материалов суда.

Банкротства самого миллиардера и его компании добивается Сбербанк. В Москве кредиторы Тукаева не согласились реструктурировать его задолженность, поэтому залоговое и арестованное имущество решено продать на торгах.

Также сегодня стало известно о признании банкротства ООО «Ортэкс» — центрального актива бизнес-империи миллиардера. В отношении компании введено конкурсное производство.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов
Бизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем