Арбитраж Татарстана запустил процедуру реализации имущества Ильшата Тукаева

Арбитражный суд Татарстана накануне ввел в отношении бизнесмена Ильшата Тукаева процедуру реализации имущества, следует из материалов суда.

Банкротства самого миллиардера и его компании добивается Сбербанк. В Москве кредиторы Тукаева не согласились реструктурировать его задолженность, поэтому залоговое и арестованное имущество решено продать на торгах.

Также сегодня стало известно о признании банкротства ООО «Ортэкс» — центрального актива бизнес-империи миллиардера. В отношении компании введено конкурсное производство.